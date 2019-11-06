Minibüs ani fren yapınca düşen 3 yolcu yaralandı

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- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ani fren yapan minibüste düşen 3 yolcu, yaralandı.

Turgutla'da Nazif Şahin (54), yönetimindeki 45 D 4033 plakalı yolcu minibüsü ile saat 10.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesi girişine geldiğinde, sürücüsü yayalara yol vermek için aniden durduğu öne sürülen otomobile çarpmamak için fren yaptı. Bu sırada yolculardan Elif Emek (54), Necmiye Sütçü (53) ve Ayşe Çelik (31) minibüsün içinde düştü. Yaralanan 3 yolcu, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından polis, minibüs şoförünün ifadesine başvurdu.



MANİSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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