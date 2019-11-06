Büyükşehir Manisa’nın tarihini gün yüzüne çıkarıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulucami çevresinde yürütülen kamulaştırma ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Ulucami çevresinde yürütülen kentin kültürel geçmişini gün yüzüne çıkarabilmek ve Ulucami ile çevresinin gün yüzüne çıkarılması için başlatılan kamulaştırma ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, devam eden kamulaştırma ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceleyerek, gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’ya Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara eşlik etti. Ali Öztozlu, kamulaştırma bedelleri ödenerek boşaltılan binaların yıkım çalışmalarına başlanılacağını ve geriye kalan moloz atıklarının da temizlenerek tarihi Ulucami çevresinin görüntü kirliliğinden uzaklaştırılacağını söyledi. Öztozlu, tarihin gün yüzüne çıkması ve Manisa’nın kültürel değerlerinin günümüz ile buluşması için Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Manisa’nın tarihi simgelerinden olan Ulucami çevresinde çalışmaların yoğunlaştığını kaydetti. Yapılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Öztozlu, Vakıflar Müdürlüğü tarafından tarihi Ulucami’de devam eden restorasyon çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte Manisa’nın tarihinin gün ışığıyla buluşacağını ve kentin yeni bir siluet kazanacağını söyledi.

MANİSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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