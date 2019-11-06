Turgutlu Belediyespor voleybol takımı genç kızlar il birincisi oldu

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Kulüpler arası Genç Kızlar Voleybol İl birinciliği müsabakasında Turgutlu Belediyespor Laleli Zaferspor’u 31 yenmeyi başardı.

Manisa Çok Amaçlı Spor Salonunda Kulüpler arası Genç Kızlar İl Birinciliği için Turgutlu Belediyespor ve Laleli Zaferspor karşı karşıya geldi. Laleli Zaferspor’u 2512, 2325, 1325 ve 1425’lik skorlarla 31 yenen Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar takımı il birincisi oldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bizlere yaşattıkları gurur için genç kız voleybol takımımızı tebrik ediyorum. İl birinciliğinden sonra artık hedefimiz bölge ve Türkiye şampiyonluğu. Oyuncularımıza ve hocamıza başarılarının devamını dilerim.” dedi.

MANİSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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