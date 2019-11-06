Ticaret Borsasından üyelerine ihracat bilgilendirmesi

Manisa Ticaret Borsası, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş Manisa Şubesi işbirliği ile ihracatçı ve ihracat yapmayı planlayan üyelerine yönelik, “Türk Eximbank Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi.

Türk Eximbank’ın, ihracata yönelik üretim ve yatırımlarda sağladığı finansman ve güvence olanaklarının anlatıldığı toplantıyla ilgili olarak Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, “Üye İşletmelerimizin Türk Eximbank ile tanışması ve imkânlarından fazla faydalanabilmesi amacıyla Türk Eximbank ile Üyelerimiz arasında köprü olmayı kendimize görev edindik” dedi.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş Manisa Şubesi Müdür Vekili Fatih Ağın’ın “Üretim Gücünüz İhracata Dönüşsün” sloganıyla sunum yaptığı toplantıya Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Başkan Vekili Ali Yılmaz, Manisa Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Borsaya kayıtlı İhracatçı Firmaların Temsilcileri katıldı.

Türk Eximbank Manisa Şubesi Müdür Vekili Fatih Ağın, Yetkili Yardımcısı Ayşe Demirel Coşkun ve Uzman Atılay İzmit’in öncelikle Türkiye’nin Resmi İhracat Destek Kurumu statüsündeki Türk Eximbank’ı tanıttığı program süresinde ve soru cevap bölümünde; Türk Eximbank’ın “İhracatın Geliştirilmesi”, “İhracat Ürünlerinin Çeşitlendirilmesi”, “İhracatta Pazar Payının Artması”, “İhracatçılara Rekabet Gücü Kazandırılması” ve “İhracatçılara Pazarlama Faaliyetlerinde Güvence Sağlanması” ana başlıklarındaki amaçları ve bu amaçlar doğrultusundaki tüm finansman ve sigorta hizmetleri anlatıldı.

İhracat potansiyeli gerçekleşenin çok daha üzerinde olan Manisa’da, İşletmelerin, Türk Eximbank’tan daha çok yararlanması gerektiğinin altını çizen Türk Eximbank Manisa Şubesi Müdür Vekili Fatih Ağın; İşletme Temsilcilerini Manisa Organize Sanayi Bölgesi Merkez Binası içinde bulunan Şube Ofisi’ni ziyaret etmeye davet etti ve şunları belirtti: “İhracatçılarla doğrudan çalışmak amacıyla organizasyon yapısını değiştiren Türk Eximbank daha fazla ihracatçıya yerinde hizmet sunabilmek için şubeleşmeye gitmiştir. Türk Eximbank Manisa Şubesi de bu kapsamda 2019 Mart ayında faaliyetlerine başlamıştır. Böylece ihracat potansiyeli yüksek ve geliştirilmeye açık Manisa da yerleşik daha fazla İşletmenin, Bankanın sunduğu imkanlardan daha kolay faydalanması ve ihracata yönelmelerinin sağlayacağı avantajlar konusunda farkındalıklarının artması hedeflenmiştir. Hazine Garantili Kredi Garanti Fonu Portföy Garanti Sistemine (KGFPGS) dahil olan, Türk Eximbank, Türkiye Genelindeki İhracatçılarımıza 2018 yılında, 27,3 milyar ABD doları kredi desteği ve 16,9 milyar ABD doları sigorta desteği olmak üzere toplam 44,2 milyar ABD doları finansman desteği sağlamıştır. Bu desteklerden Manisa 100 milyon dolar civarında yararlanmıştır ve bu rakam 4.4 milyar dolarlık toplam ihracatta düşük bir orandır. Amacımız Manisa için bu destek rakamını ve dolayısı ile toplam ihracatı çok daha yukarı seviyelere çıkarmaktır.”



“Köprü görevi üstleneceğiz”

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ise programın sonunda şöyle konuştu: “İhracatın Türkiye ve Manisa Ekonomisi için öneminin farkındayız. Türkiye ekonomisinde cari açığın kapatılması ve büyümeyi destekler bir dış ticaret hadleri, Manisa için markalaşma ve gelir artışı, İşletmelerimiz için ise daha fazla katma değer anlamına gelen ihracatta; Türk Eximbank, Mevcut kapasitenin korunması ve devamında geliştirilmesi bakımından İşletmelerimize benzeri olmayan fırsatlar sunuyor. Manisa’nın 4,4 milyar dolar seviyesindeki toplam ihracatına, ithal ara mal girdisi diğer sektörlere göre çok düşük olan Tarıma Dayalı Sanayinin daha fazla katkı vermesi ve toplam ihracattaki payının artması, Üye İşletmelerimizin Türk Eximbank ile tanışması, işlemlerini daha kolay ve hızlı yapması, İhracatçılarımızın Eximbank’ın finansal desteklemelerinden daha fazla yararlanabilmesi, mevcut ihracatçı firmalarımızın desteklemelerle kapasitelerini arttırması, ihracatçı olmayan işletmelerimizin ise bu kulvara teşviki adına Türk Eximbank Manisa Şubesi’nin çalışmalarını çok önemsiyoruz. İhracatta çeşitlilik, hacim ve gelirlerinin artması adına İşletmelerimiz ve Türk Eximbank arasında Manisa Ticaret Borsası olarak köprü görevi üstleneceğiz. Toplantıya katılan Tüm İşletme Temsilcilerimiz ve Türk Eximbank Yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu gibi buluşmaları belirli aralıklarla devam ettireceğiz.”

MANİSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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