Salihli ceviz ve badem diyarı olma yolunda ilerliyor Kooperatifte 200 ton ceviz, 100 ton badem işlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Salihli ceviz ve badem diyarı olma yolunda ilerliyor Kooperatifte 200 ton ceviz, 100 ton badem ...

İHA

Büyük gelişim ve değişimin yaşandığı Manisa'nın Salihli ilçesi, S.S. Doğu Manisa Ceviz ve Badem Üreticileri Tarımsal ve Kalkınma Kooperatifi öncülüğünde ceviz ve badem diyarı olma yolunda ilerliyor.

Salihli ceviz ve badem diyarı olma yolunda ilerliyor Kooperatifte 200 ton ceviz, 100 ton badem işlendi

Büyük gelişim ve değişimin yaşandığı Manisa’nın Salihli ilçesi, S.S. Doğu Manisa Ceviz ve Badem Üreticileri Tarımsal ve Kalkınma Kooperatifi öncülüğünde ceviz ve badem diyarı olma yolunda ilerliyor.
Tüccarlar Sitesinde 3 yıl önce kurulan kooperatifte bu yıl 200 ton ceviz ve 100 ton kabuklu bademin işlendiği öğrenildi.
Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ile birlikte kooperatifi ziyaret ederek, işlenen ceviz ve badem hakkında bilgiler aldı.
Kooperatif Müdürü Ziraat Mühendisi M.Ali Kaya, kooperatifin üye sayısının 52 olduğunu söyledi. Kooperatifte kabuklu ceviz ve bademin işlendiğini belirten Kaya, bu sezon 20 ton ceviz ve 100 ton kabuklu bademin işlendiğini işlenen ürünlerin ise kooperatif bünyesinde veya ortakların kendisi tarafından satıldığını söyledi. Kaya, hedeflerinin ise Salihli bölgesinin ceviz ve badem de, bölgenin lideri olmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.
Kooperatif Başkanı Tayfun Ertek, birliğin amacının üreticinin malını en iyi şekilde değerlendirmek olduğunu söyledi.
Kaymakam Sağlam’da bölge de yetiştirilen ceviz ve bademi işleyerek ülke ekonomisine katkı sağlayan kooperatife teşekkür etti.

MANİSA

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ergün’den Küçük Alara’yı ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Ergün’den Küçük Alara’yı ağırladı
Manisa'ya 15 bin kişilik stat müjdesi
YEREL HABERLER Manisa'ya 15 bin kişilik stat müjdesi
Yunusemre belediye meclisi toplandı
YEREL HABERLER Yunusemre belediye meclisi toplandı
Ticaret Borsasından üyelerine ihracat bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Ticaret Borsasından üyelerine ihracat bilgilendirmesi
Turgutlu Belediyespor voleybol takımı genç kızlar il birincisi oldu
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor voleybol takımı genç kızlar il ...
Son iki yılda aynı evden 37 kamyon çöp temizlendi Manisa'nın Kula ilçesinde bir ihbarı değerlendiren ekipler daha önce de defalarca temizlenen evde çöp yığınlarıyla karşılaştı Yaşlı bir kadının oturduğu evden 8 kamyon çöp çıkaran ekipler, evi temizleyerek dezenfekte çalışması yaptı
YEREL HABERLER Son iki yılda aynı evden 37 kamyon çöp ...
Geçen yıl 15 kamyon çıkmıştı, bu defa 8 kamyon çöp çıktı
YEREL HABERLER Geçen yıl 15 kamyon çıkmıştı, bu defa 8 kamyon çöp ...
Büyükşehir Manisa’nın tarihini gün yüzüne çıkarıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Manisa’nın tarihini gün yüzüne çıkarıyor
Minibüs ani fren yapınca düşen 3 yolcu yaralandı
YEREL HABERLER Minibüs ani fren yapınca düşen 3 yolcu yaralandı
Akhisarspor'da Altıparmak'tan uyarı
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Altıparmak'tan uyarı
Manisa’nın Fatihi Saruhan Bey’in siluetini logodan çıkardılar Manisa’nın Saruhanlı İlçe Belediyesi Manisa’yı fetheden ve Türk yurdu yapan Saruhan Bey’in siluetini logosundan çıkardı Yeni logo, AK Parti ve MHP’nin ret oylarına karşın CHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla kabul edildi
YEREL HABERLER Manisa’nın Fatihi Saruhan Bey’in siluetini logodan ...
Kızılay yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kızılay yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
Manisa Tarım Fuarı 13. kez kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Manisa Tarım Fuarı 13. kez kapılarını açıyor
Şampiyon İstanbul’dan da birincilikle döndü
YEREL HABERLER Şampiyon İstanbul’dan da birincilikle döndü
Karaağaçlı Teleset İlköğretim Okulu’nda sona gelindi
YEREL HABERLER Karaağaçlı Teleset İlköğretim Okulu’nda sona gelindi
Başkan Kayda'ya kredi kullanma yetkisi verildi
YEREL HABERLER Başkan Kayda'ya kredi kullanma yetkisi verildi
Turgutlu’da seyyarlar ve kaldırım işgallerine karşı komisyon kuruldu
YEREL HABERLER Turgutlu’da seyyarlar ve kaldırım işgallerine karşı ...
Hilaliye’den hafızlıkta yine bir Türkiye derecesi
YEREL HABERLER Hilaliye’den hafızlıkta yine bir Türkiye derecesi
Vali Deniz, Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Deniz, Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu
Okulda maskeli eğitim Öğrenciler maskeyle eğitim yaptı Manisa’daki Halil Yurtseven İlkokulunun 780 öğrencisi Lösemili çocuklara dikkat çekmek için ağız maskesiyle eğitime katıldı Halil Yurtseven İlkokulu Müdürü Reşat Akyüz: “Bu hastalıkla ilgili oluşan ön yargıları yıkmak için böyle bir çalışma yaptık” “Geçtiğimiz günlerde lösemiye yakalanan bir öğrenci için öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik bir haftalık yardım kampanyası düzenlemeyi uygun gördük”
YEREL HABERLER Okulda maskeli eğitim Öğrenciler maskeyle eğitim ...
Kurt saldırısında 7 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Kurt saldırısında 7 küçükbaş hayvan telef oldu
Başkan Ergün galericiler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Ergün galericiler ile bir araya geldi
Belediye başkanı ve meclis üyeleri toplantıya maskeyle katıldı Akhisar Belediyesi Meclisinde lösemili çocuklara dikkat çekildi
YEREL HABERLER Belediye başkanı ve meclis üyeleri toplantıya ...
AK Parti Manisa Teşkilatı o haberleri yargıya taşıdı
YEREL HABERLER AK Parti Manisa Teşkilatı o haberleri yargıya taşıdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X