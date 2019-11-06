Yunusemre belediye meclisi toplandı

Yunusemre Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediye Meclisi, Meclis Salonu’nda kasım ayı toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 18 madde görüşüldü. Toplantıda Yenimahalle’de evleri kentsel dönüşüm dolayısıyla yıkılan, ancak yönetmelik değişikliği dolayısıyla mağdur olan ev sahiplerinin yaşadığı sıkıntılar gündeme geldi. Yaşanan sıkıntının belediye ile ilgili olmadığının altını çizen Başkan Çerçi, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Güzeryurt Mahallesi’nde önümüzdeki günlerde açılması planlanan Millet Çarşısı’ndaki modern pazaryerine ilişkin de meclis üyelerini bilgilendiren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu konuda çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından oluşturulan komisyonun projeye hayran kaldığını söyledi. Türkiye’ye örnek, konsept bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Çerçi, projelerinin ilde özellikle pazarcıların yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıracağını dile getirdi. Toplantı, 3 Aralık Salı günü saat 17.30’da toplanılmasının kararlaştırılmasıyla sona erdi.

MANİSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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