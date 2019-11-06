Manisa'ya 15 bin kişilik stat müjdesi

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Manisalılara müjde vererek, “Güzelyurt’ta 15 bin kişilik bir stat projemiz var. Yeni stat projemizde tüm Manisalıların keyifle vakit geçirebileceği, maçların dışında da yaşanabilir bir atmosferin olacağı bir ortam istiyoruz ve buna yönelik çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Yeni stat çalışmaları hakkında bilgi veren Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, “Mümin Özkasap Spor Tesisleri, bizim kendi stadımız. Yeni de bir stat. Yaşam alanımız bizim. Ufak bir stat ama bu sene burada geçirmek durumundayız. Manisa’nın hikayesinin devam etmesi için bir stat lazım. 19 Mayıs Stadı buna müsait değil. Biz, Güzelyurt'ta yeni dizayn edilecek unsurlarla, 15 bin kişilik yaşanabilir, butik bir stat yapmak istiyoruz. Yurt dışında çok inceledik. Maç günlerinin yanı sıra fiziki koşulları iyi hazırlanmış bir stat lazım. Oyunculara da her maç öncesi mutlaka söylüyorum. Keyif alarak oynayın diyorum. Onlar keyif aldıkça, seyirci de keyif alıyor. O zaman eşler, çocuklar futboldan keyif alıyor. Spora, sosyal açıdan da bakıyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak durmanın en önemli yollarından biri spordur. Mutlaka, hangi dalı olursa olsun, spor yapılmalı. Stat konusu ile ilgili çalışmalarımız var. Ufak bakmamak lazım. Geniş pencereden bakmak lazım. Beni burada aşağı çekersen, sende aşağıda olursun. Binlerce sebep sonuç ilişkisi var. Mutlaka bir stat olması lazım. Çocuklarla birlikte büyüyerek, biz bir hikaye yazacağız. Biz de, Manisa’da büyüyecek inşallah. Başkanımız ve Valimiz bu konularla ilgileniyor. Gençlik Spor ve İl Müdürümüz bu konuya dahil oluyor. Ulaşım, park sorunu olmayan ve erişilebilir bir stat yapmak istiyoruz” dedi.

MANİSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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