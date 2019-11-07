Vali Deniz’den öğrencilere sigara uyarısı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Manisa Valisi Ahmet Deniz, öğrencilere çok çalışıp, kitap okumalarını tavsiye ederken, başta sigara olmak üzere zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda da uyarıda bulundu.



Manisa’nın Demirci ilçesinde gün boyu yoğun temaslarda bulunan Vali Ahmet Deniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi kampüsünde öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere kitap okumaları, çok çalışmaları, dünyadaki değişime ayak uydurarak geleceğe hazır olmaları tavsiyesinde bulunan Vali Deniz, sigara içen öğrencilere de sigarayı bırakma tavsiyesinde bulundu. Yapılan araştırmalarda uyuşturucu madde bağımlısı kişilerin tamamının sigara alışkanlığı ile ilk adımı attığının bilimsel araştırmalarla tespit edildiğini belirten Vali Deniz, sigaranın maddi ve manevi anlamda içen kişiye zararı olduğunu vurguladı.

Vali Deniz’e kampüs ziyaretinde İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çetin de eşlik etti.

MANİSA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:12

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