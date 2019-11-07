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Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İzmirAnkara karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 35 HC 875 plakalı otomobil, Hamza Karakafa yönetimindeki 43 FN 278 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil, bir sosyal tesisin bahçe duvarına çarparak durdu. Kim olduğu henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Otomobildeki yolculardan Emrah Ersöz kaza yerinde öldü, İbrahim Etyemez ise yaralandı. Yaralı Etyemez, ambulansla, Salihli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis kaçan sürücüyü ararken, kazayla ilgili soruşturma da sürüyor.FOTOĞRAF 

MANİSA

07 Kasım 2019 Perşembe

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