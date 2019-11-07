Kula’da organ bağışı haftası etkinlikleri Dr. Kaçar: “Organ yetmezliği herkesin yakalanabileceği amansız bir düşmandır. ...

Manisa’nın Kula ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Organ Bağışı Haftası münasebetiyle seminerler ve bağış toplama kampanyaları düzenlendi. İlçenin kent meydanında ve meslek yüksekokulunda düzenlenen bağış toplama kampanyasında ise toplam 69 kişi organlarını bağışladı.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen belirli gün ve haftalar etkinlikleri kapsamında, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Türkiye'de organ bağışının düşük seviyelerde olması sebebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan farkındalık çalışmaları kapsamında Türk Kızılayı Manisa Şubesi’nin Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı’na kurduğu mobil kan toplama aracı ile organ bağışı için stant açan sağlık personeli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu’nda da öğrencilere seminer verdi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar’ın da katıldığı seminerde organ bağışının önemi anlatılırken, organ bağışında bulunmak isteyen öğrenciler için okul bahçesinde bağış toplama standı kuruldu. Seminere yoğun ilgi gösteren öğrenciler, seminerin ardından bahçedeki standa giderek organ bağışında bulundu.

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı’na kurulan standa da yoğun ilgi gösteren Kulalı vatandaşlar, sağlık personellerinin yardımıyla organ bağışında bulundu. Organ bağışı standını yönetimleri ile birlikte ziyaret eden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve AK Parti Kula Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci, yönetimleri ile birlikte kan ve organ bağışında bulundu.

Organ Bağışı Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinliklere yoğun ilgi gösteren Kulalı vatandaşlara teşekkür eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, hafta münasebetiyle organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Kula Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen seminerde konuşan Dr. Kaçar, “Organ bağışının, kan naklinden farkı yoktur. Hayat kurtarma anlamında, sağlıklı olan her organ bağışlanabilir. 18 yaşını doldurmuş ve doğru ile yanlışı ayırabilme yeteneğine sahip herkesin, başta kalp olmak üzere, akciğer, böbrek, karaciğer ve pankreas gibi organlar; kalp kapağı, göz kornea tabakası, kas ve kemik iliği gibi dokuları bağışlanabilir. Organ yetmezliği dil, din, ırk, cinsiyet, millet, zenginlik ayrımı yapmadan herkesin yakalanabileceği amansız bir düşmandır. Dünyada her yıl binlerce kişi organ yetmezliğinden hayatını kaybediyor. Sadece hastalar değil aileleri de hayatlarını sarsan bu düşmanla savaşmak zorunda kalıyor.” dedi.

Organ bağışı ve nakli konusunda da bilgiler veren Dr. Kaçar şunları söyledi: "Organ ihtiyacı olan kişiler başvuru sırasına göre listeye alınır, bu listeye göre nakil işlemleri gerçekleşir. ’Ya ben ölmeden organlarımı alırlarsa?’ Kişi organlarını bağışlamış olsa bile aile onayı olmadan organlar alınamaz. Dolayısıyla, ölümün kesinliğine doktorlarla beraber aileniz de karar verir. Ancak ailenizin onayından sonra organların nakli mümkün hale gelir. Bu kapsamda Kula’da düzenlediğimiz organ bağışı etkinliklerinde kısa bir sürede toplamda 69 vatandaşımız organlarını bağışladı. Türk Kızılayı Manisa Şubesi ile kent meydanında düzenlediğimiz kan, kök hücre ve organ bağışı toplama etkinliğinde ise 96 kan bağışı, 4 vatandaşımız ise kök hücre bağışında bulundu.”

MANİSA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:12

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