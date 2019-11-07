Akhisarlı Bisikletçiler Lösemili Çocuklar için pedal çevirdi

Akhisar Belediyesi Zinde Yaşam Kulübü tarafından her çarşamba akşamı etkinlik düzenleyen Akhisarlı Bisikletçiler bu hafta löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulamak için pedal çevirdi.

Dün akşam saat 20.30 sıralarından Akhisar Belediyesi önünden buluşan Akhisarlı Bisikletçiler löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığını anlatabilmek amacıyla “Maskemi takarım farkındalık oluştururum" sloganı ile maskeleri ve turuncu balonları ile Akhisar sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Lösemili Çocuklar Haftası, minicik bedenlerde olan kocaman yüreklerin sevgi ile kucaklaşacağı toplumsal farkındalığın oluşturulacağı bir haftadır. Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır, bu da umutları yeşerten bir olgudur. Mutluluk en önemli ilaçlardan birisidir, onları mutlu ederek ve onlara destek olarak bu hastalığı yenebileceklerini bilmeliyiz. Biliyoruz ki bu hastalıklarda en önemli tedavi moraldir. Tedavisi 3 yıl süren, bu süre içerisinde yaşama tutunmaya çalışan çocuklarımızın ellerinden tutalım ve onları yalnız bırakmayalım” dedi.

MANİSA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:12

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