Başkan Çelik’ten ‘bol bol okuyun’ tavsiyesi

Şehzadeler Belediyesi’nin yer ve iç teşrifat desteği verdiği Karaağaçlı Ortaokulu’nun ‘Al götür, oku getir’ projesi kapsamında Karaağaçlı’ya kurulan kütüphanenin açılışında konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, projenin diğer okullara örnek olmasını temenni ederek, gençlere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Karaağaçlı Ortaokulu’nun ‘Al götür, oku getir’ adıyla hayata geçirdiği proje kapsamında Şehzadeler Belediyesi’nin yer tahsisi ve iç tefrişat desteği ile kurulan kütüphane törenle hizmete açıldı. Törene Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ile çok sayıda davetli katıldı.



“Gençlerimize büyük görev düşüyor”

Projenin tüm okullara örnek olmasını dileyen Şehzadeler Belediye Bakanı Ömer Faruk Çelik, “Daha önce belde belediyesi iken şu anda mahalle olan yerlerde belediyemize ait hizmet birimlerimiz var. İnşallah bu proje pilot ve örnek olur. Bundan sonra diğer mahallelerimizde de kütüphanelerimizi hayata geçiririz. Benim görevim okulla sınırlı, 8 5 çocuklara gerekli dersi veririm gerisi beni ilgilendirmez demeyip, bu işi kendisine dert edinen, eğitim öğretimin doğumdan ölüme kadar devam ettiğini bilerek, burada bizim kapımızı çalıp, yer tahsisi alıp, kitapları toplayıp, öğretmenleriyle birlikte öğrencilerinin de desteğiyle, mahallemizin göbeğine en hayırlı iş diyebileceğimiz kütüphanenin kazandırılmasında emeği, katkısı olan sayın okul müdürümüze, yardımcılarına, öğretmenlerine ve okul aile birliğine bu şehrin bir hizmetkarı olarak sonsuz teşekkür ediyorum. İlk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız. Ne hazindir ki okumayı bıraktığımızda, bilgiyi terk ettiğimizde geri gitmeye başladık. Tekrar lider ülke Türkiye’nin inşası, bilgi gücünün elde edilmesi ile tekrar okunmasıyla mümkün olacaktır. İşte bu yüzden de gençlerimize büyük görev düşüyor. Ders kitaplarınızın dışında da bol bol kitap okuyun ve büyüklerinize de okumanın gerekliliğini hatırlatın.” şeklinde konuştu.



Proje yaygınlaştırılacak

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da Karaağaçlı’da hayata geçirilen projenin diğer mahallelerde de gerçekleştirilmesi için çalışacaklarını ifade ederek, “Gençler bu güzelliği koruyun. Okumaya bizleri de teşvik edin. Sizleri seviyoruz. Sizler için ne yapılsa azdır diyoruz. Türkiye’nin gelecekteki güçlü temsilcileri olmanız için bütün gayretimizi göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelası protokol üyelerince kesildi.

MANİSA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:12

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