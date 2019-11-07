Başkan Kayda, milli judocuları altınla ödüllendirdi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ayyıldızlı formayla dünya üçüncülüğü ve Avrupa şampiyonluğu kazanan Salihli Belediyespor Judo Takımının milli sporcuları Hilal Öztürk ile Aysun Ağdeve, Sümeyye Demir ve Duygu Dirgen’i altınla ödüllendirdi.

Salihli Belediyespor Judo Takımının milli judocuları, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Belediyespor Altyapı Koordinatörü Cengiz Yılmaz ve Judo Antrenörü Özlem Akın Ayaz ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Kayda, Kazakistan’da yapılan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda dünya 3.’sü olan milli takımın ve Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcusu Hilal Öztürk ile Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu olan Aysun Ağdeve, Sümeyye Demir ve Duygu Dirgen’i tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

Salihli Belediyespor’un milli sporcularının başarıları ile gurur duyduklarını belirten Başkan Kayda, “Ülkemizi uluslararası şampiyonalarda temsil eden milli sporcularımızla gurur duyuyoruz. Göstermiş oldukları bu üstün başarılar diğer gençlerimiz için de örnek teşkil etmektedir. Dileğimiz bundan sonraki gerek Avrupa, gerekse Dünya Şampiyonası’nda derece almaları ve ayyıldızlı bayrağımızı göndere çektirmeleridir” dedi.

Milli takımın ve Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcusu Hilal Öztürk, Çekya’da yapılan Ümitler Balkan Şampiyonası, Almanya’da yapılan Ümitler Avrupa Şampiyonası ve Romanya’da yapılan Ümitler Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak Türkiye’ye altın madalya, Polonya’da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda bronz madalya ve Kazakistan’da yapılan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'ye dünya üçüncülüğü kazandırdı.

MANİSA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:12

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