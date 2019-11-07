Yunusemre Belediyespor evinde Salihli Belediyespor ile karşılaşacak

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor 8. haftada evinde Salihli Belediyespor’u ağırlayacak.

Yunusemre Belediyespor ligin 8. haftasında Salihli Belediyespor ile karşılaşacak. 10 Kasım Pazar günü Tevfik Lav Spor Tesislerinde oynanması beklenen maç

tesislerdeki akademi lig maçları dolayısıyla 9 Kasım Cumartesi gününe alındı. Saat 15.00’te oynanacak maça tüm taraftarları davet eden Kulübün teknik sorumlusu Serol Emlek bu maçtan da 3 puan alarak liderlik hedeflerini sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

MANİSA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:12

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.