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(Özel) Manisa'da 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket Duyarlı şoför, içi para dolu cüzdanı sahibine ...

İHA

Manisa'da özel halk otobüsünde 82 yaşındaki yaşlı bir kadına ait cüzdan ve içindeki 3 bin 200 lira para otobüs şoförü tarafından sahibine teslim edildi. Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinde cüzdanını ve içindeki parayı teslim alan yaşlı kadın mutluluğunu gizleyemedi.

(Özel) Manisa'da 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket Duyarlı şoför, içi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Manisa'da özel halk otobüsünde 82 yaşındaki yaşlı bir kadına ait cüzdan ve içindeki 3 bin 200 lira para otobüs şoförü tarafından sahibine teslim edildi. Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinde cüzdanını ve içindeki parayı teslim alan yaşlı kadın mutluluğunu gizleyemedi.
Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine bağlı bir şehir için otobüste bulunan cüzdan şoföre teslim edildi. Şoför Mehmet Selim Çiftçi tarafından cüzdanda yapılan incelemede cüzdan içerisinde Cemile Eyüpoğlu'na ait kimlik, banka kartları ve 3 bin 200 lira para olduğu anlaşıldı. Otobüs şoförü Çiftçi tarafından durum whatsapp uygulaması üzerinden kooperatife bildirildi. Kimlik üzerinden cüzdan sahibine ulaşan kooperatif yetkilileri Cemile Eyüpoğlu'na ait cüzdanı ve 3 bin 200 lira parayı teslim etti. Cüzdanını teslim alan Eyüpoğlu'nın mutluluğu gözlerinden okundu.

"Çocuklarına yük olmamak için biriktirdiğim param"
Çocuklarına hastalıkta yük olmamak için biriktirdiği parasına kavuştuğundan dolayı mutlu olduğunu belirten Cemile Eyüpoğlu, "Dolmuşla gelmiştim. Hiç fark etmedim. Kartımı çıkardım verdim. Kartımı aradım. Sonra bankadan maaşımı çekmek isterken baktım ki cüzdanım yok. Cüzdanımı evde unuttuğumu düşündüm. Eve telefon ettirdim. Evde kalmadığını öğrendik. O sırada gelinim aradı 'Anne nüfus cüzdanın düşmüş' dedi. Cüzdanımın içinde para da olduğu söyledim. O sırada bir heyecan bir üzüntü yaşadım" dedi.
Bulunan paranın hastalığında çocuklarına yük olmamak için biriktirdiğini söyleyen Eyüpoğlu, "Hastalığım için bulunsun, evlatlara yük olmayayım diyorum. Çok sevindim. Az bir para da değildi. Çok çok teşekkür ederim. İyi niyetli olmasa nüfus cüzdanımı verebilir, parayı vermeyebilirdi" dedi.

"Bizim vazifemiz"
Otobüste unutulan eşyaların kendilerine geçmesi durumunda asla kaybolmayacağını belirten Özel Halk Otobüsü Şoförü Mehmet Selim Çiftçi, "Cüzdan arabanın içerisine düşmüştü. Genç bir kadın görmüş bize verdi. Başka bir şoför arkadaşım da yanımdaydı. Baktım cüzdana para var içerisinde. Parayı sayıp tekrar yerine koyduk. Nüfus cüzdanının fotoğrafını çekerek WhatsApp'tan paylaştık. Kooperatif yöneticilerimiz de ulaşmışlar. Daha önce başımıza geldi. Telefonlar, çantalar kalıyor. Bizim elimize geçtiği müddetçe kaybolmaz bu eşyalar. Cüzdanın bulunduğu için de ayrıca çok mutlu olduk. Bu bizim vazifemizdir" dedi.
Kooperatife bağlı şoförlerin böylesi konularda çok hassas olduğunu söyleyen 155 No'lu Kooperatif Başkanı Erdoğan Akatmacı "Sürücülerimiz kesinlikle telefon cüzdan, para, kimlik ne bulunursa bizim yönetim kademesine bildiriyorlar. Bulunan eşyaları o kişinin kimliğinden, kart numarasından bulup teslim ediyoruz. Yolculuk anında şoför görmediyse başka biri alma ihtimali olabilir. Ancak şoföre teslim edildikten sonra bugüne kadar hepsi teslim edilir. Şoförümüz Selim Çiftçi kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Onu da ayrıca ödüllendireceğiz. Sürücülerimiz bu konuda çok hassas. Teyzemiz de sevindi gözü aydın olsun. Çok iyi bir örnek oldu. Bulunan paranın 3 bin 200 lira olduğunu şoför arkadaşımız bildirdi. Teyzemize de teyit ettirdik. Bulunan parayı aynı şekilde teslim ettik" ifadelerini kullandı.
Parayı halk otobüsü şoförü Mehmet Selim Çiftçi ve 155 No'lu Kooperatif Başkanı Erdoğan Akatmacı'dan alan 82 yaşındaki Cemile Eyüpoğlu, geliniyle birlikte mutlu bir şekilde kooperatiften ayrıldı.

MANİSA

07 Kasım 2019 Perşembe

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