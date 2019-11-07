Salihli’nin tarihi ve kültürel mirasına hayran kaldılar

'Görülmeye Değer Kent Salihli' projesi kapsamında İzmir’den Manisa’nın Salihli ilçesinde gelen 46 kişilik grup, ilçenin tarihi ve kültürel mirasına hayran kaldı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu gruba, kentin tarihi ve kültürü hakkında bilgiler verildi, turistik yerler ve Çarşamba Pazarı gezdirildi.

İzmir’deki Salihli Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği’nin partnerliğinde düzenlenen gezinin ilk etabında Sart Mahallesi’ndeki Artemis Tapınağı, araştırmacı yazar Mustafa Uçar’ın rehberliğinde gezildi. Tarihte ilk madeni paranın kullanıldığı toprakları ve Lidya Uygarlığı’nın kalıntılarını merakla inceleyen konuklar, daha sonra Roma İmparatorluğu’nun görkemli eserlerinden biri olan Gymnasium ve hemen yanı başında yer alan sinagogu ziyaret etti. Tarihi eserler ve antik yapılar karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen grup üyeleri, rehber Mustafa Uçar’dan bilgi aldı. Gezi ekibine Salihli Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri de olan Salihlili iş adamları Murat Girgin ve Mehmet Korkmaz da katıldı. Kent Müzesi’nde stant açan Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin ürünlerini yakından inceleyen İzmirli grup, kadınların el ürünlerinden bazılarını satın alarak katkı sağladı.

MANİSA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:12

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