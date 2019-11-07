Manisa Tarım Fuarı’nda 1 litre zeytinyağı 11 bin liraya satıldı

Tekno Tarım Manisa 13. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarında Kırkağaç ilçesindeki 1657 yaşındaki zeytin ağacından toplanan zeytinlerden üretilen 1 litre zeytinyağı, düzenlenen açık arttırmanın sonunda Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat tarafından 11 bin TL’ye satın alındı.

Manisalı üreticilerin merakla beklediği ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Tekno Tarım Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Manisa Fuarı Merkezi’nde ziyaretçilere açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye davet edilen Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, fuarın, Manisa tarımının gelişmesi, çiftçilerin teknolojik ürünlerle buluşması açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Manisa’nın, Türkiye’nin en önemli tarım ürünleri merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Öztürk, “Manisa, yaklaşık 515 bin hektar tarım alanında ürettiği tarım ürünleriyle sadece ülkemizi değil, dünyayı da doyuran önemli bir tarım şehridir. 2018 yılında ilimizde başta kuru üzüm olmak üzere 507 bin tondan fazla tarımsal ürün ihracatı gerçekleşmiştir. Bakanlığımızın uyguladığı hibe programlarında da 2018 yılında 24 milyonun üzerinde bir hibe ile katma değerli ürünler üretmek üzere ilimize katkı sunduk. 3 bin üzerinde kişinin de doğrudan istihdamını sağladık” dedi.

Öztürk konuşmasının sonunda Manisalıları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “Geleceğe Nefes” projesi ile 11 Kasım’da ülke genelinde yapacağı 11 milyon fidan dikimine davet etti.

Manisa'da yaklaşık 400 bin kişinin geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığını söyleyen Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, fuarın çiftçiler için son derece önemli olduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, tarım fuarının gelenek ve geleceği buluşturan önemli bir organizasyon olduğunu dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye destek sağladığını söyleyen Güzgülü, arıcılıktan seracılığın desteklenmesine, tarımsal sulamadan içme suyu göletlerine, fidan desteklerinden bağ erken uyarı sistemlerine kadar üreticilere önemli hizmetler verdiklerini belirtti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa'nın hem sanayi hem de tarımsal üretim alanında ilk sıralarda olduğunu belirterek, bu yıl üzümde 600 milyon dolar civarında ihracat beklendiğini söyledi. Vali Deniz, “Türkiye, üreticiye verilen destekle beraber üretimde ivme kazandı. Manisa her alanda güzel bir şehir, üreten bir şehir. Türkiye'nin işsizliğinin en az olduğu şehirlerden bir tanesi. İnanın yoğun bir yatırım talebi var. Hem tarımsal hem de sanayi alanında talepler var. Bizlere düşen görev yatırımcılarımıza imkan sağlamak. Alın teriyle üreten bütün çiftçilerimizin ürünü bol olsun, bereketli olsun" diye konuştu.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yer alan 1657 yaşındaki zeytin ağacından toplanan 1 litre zeytinyağı, açık arttırma ile satıldı. Eski milli hakem Engin Kurt’un yönettiği açık arttırmada 1 litre zeytinyağı, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat tarafından satın alındı. Açık arttırma sonunda alınan 11 bin TL ile ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası kapsamında fidan bağışı yapılacak.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Ahmet Deniz ve protokol üyeleri fuarı gezdiler. Türkiye'nin birçok ilinden 100'ü aşkın üretici firmanın yer aldığı fuarda, sektörün öncü firmalarının yanı sıra 10'un üzerinde kurum ve kuruluşun da standı yer alıyor.

Tarım üreticileriyle firmaları buluşturacak fuar, başta Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından da destekleniyor. Ayrıca fuara katılan firmalar, KOSGEB desteğinden de yararlanabiliyorlar.

Çiftçilerin her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgiyle karşıladığı fuar, 10 Kasım Pazar gününe kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

Fuarın açılışına, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Yunusemre Belediye Başkan Vekili Dilşad Ulaş, Ak Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, oda ve birlik başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

MANİSA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:12

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