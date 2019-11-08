Turgutlu'da 'Memleketin Kısmeti' oyunu büyük beğeni topladı

Ankara Ekin Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen Aziz Nesin’in hayatının ve dünya görüşünün anlatıldığı “Memleketin Kısmeti” oyunu izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Turgutlu Belediyesi tarafından kültürsanat etkinlikleri çerçevesinde Turgutlu’da izleyicilerle buluşan “Memleketin Kısmeti” oyuncuların performansıyla izleyenlerden büyük beğeni aldı. Aziz Nesin’in hayatını, dünya görüşünü ve memleketin durumunu anlatan güldürü tarzındaki 2 perdelik tiyatro oyununda TUTSO Konferans Salonu merdivenlere kadar doldu. Oyun bitiminde oyuncular izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Oyun sonrası sahneye çıkan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu’da her şey güzel oluyor. Yaptığımız kültür sanat etkinlikleriyle Turgutlu’daki sosyal hayatı hareketlendirdik. Şenliklerimizde, yağlı güreşlerde, milli bayramlarımızda binlerce vatandaşımızla bir arada olduk. Sanatın her dalında etkinliklerimiz artarak devam edecek. Salonu dolduran siz değerli hemşerilerime, oyuncularımıza, yönetmenimize, bu güzel ve anlamlı oyunun bizimle buluşmasında emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

MANİSA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:13

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