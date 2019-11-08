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Özel öğrenciler için sınıf düzenlendi

İHA

Alaşehir Kızılay Şubesi tarafından, ilçedeki Fatih Ortaokulu'nun özel eğitim sınıfı düzenlendi. Kızılay tarafından düzenlenerek açılışı yapılan özel sınıfta hafif zihinsel engelli çocuklar eğitim görüyor.

Özel öğrenciler için sınıf düzenlendi

Alaşehir Kızılay Şubesi tarafından, ilçedeki Fatih Ortaokulu’nun özel eğitim sınıfı düzenlendi. Kızılay tarafından düzenlenerek açılışı yapılan özel sınıfta hafif zihinsel engelli çocuklar eğitim görüyor.
Alaşehir Fatih Ortaokulu Müdürü Remzi Taşdelen, "Deprem, sel, afat gibi doğal olayların yanında eğitime de destek verdiği için Kızılay’a teşekkür ediyoruz. Hafif zihinsel engelli öğrencilerimizin eğitim gördüğü özel sınıfımızın öğretmeni Atike Ata kişisel çalışmalarıyla özel sınıfın düzenlenmesini sağladı. 'Sen çok özelsin' adlı kampanya kapsamında sınıfın düzenlenmesinde emekleri geçen öğretmenimiz Atike Ata, Kızılay Şube Başkanımız Hamdi Canlı’ya teşekkür ediyorum." dedi.
Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Hamdi Canlı ise, "Deprem, afat, sel, savaş gibi değişik yardımların yanında eğitim alanlarında da yardımlar yapıyoruz. Bu kapsamda Alaşehir Fatih Ortaokulu özel eğitim sınıfının 'Sen çok özelsin' kampanyası adı altında başlatmış olduğu kampanya kapsamında sınıfın mefruşat düzenlemesini yaptık. Amacımız çocuklarımızın eğitimin kalitesini, seviyesini yükseltebilmek ve daha iyi bir eğitim ortamı oluşturmak. Yönetim kurulu üyelerimiz Arif Günay, Ali Bakmış, Telat Zincir, Ahmet Kıymık, Ferhat Tarım ve Yıldırım Esentürk olarak, tüm alanlarda çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.
Sınıfın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise şunları söyledi: "Kızılay dediğimiz zaman bizlerin aklına ilk gelen sadece kan toplayan ve kan dağıtan bir kurum olarak algılıyoruz. Oysa Kızılay sadece kan toplayan bir kurum değil. Dünya çapında deprem, sel, afat gibi doğal afetler karşısında ilk koşan Kızılaydır. Kızılay kan toplama ve dağıtım işleri, doğal afatların yanı sıra eğitim alanına da destek verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Aslında Türkiye’de bir çok özel ve kamu kurum ve kuruluşu bir çok alanda değişik yardımlara destek olabilmektedir. Ancak önemli olan destek verecek kurumu bulabilmektir. Burada da öğretmenimizin gayretleriyle diyalog kurulmuş, bu özel sınıfın özel öğrenciler için düzenlenmesi sağlanmış, emeği geçenleri kutluyorum."
Özel sınıfın açılışı yapıldıktan sonra, Kaymakam Uçgun öğrencilerle sohbet etti. Özel sınıfın açılış törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir Kızılay Şubesi Başkanı Hamdi Canlı, Alaşehir Kızılay Şube yönetim kurulu üyeleri, Fatih Ortaokulu Müdürü Remzi Taşdelen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Alaşehir Kızılay Şubesi tarafından 14 bin TL harcanarak düzenlenen sınıfta basketbol potası, müzik köşesi, dünya hayvanlar haritası, eva taban, dolap, masa, yer minderi ve yastık gibi mefruşatlar döşendi.

MANİSA

08 Kasım 2019 Cuma

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