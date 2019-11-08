Kalbindeki delik ameliyatsız kapatıldı

Doğuştan kalbi delik olan 23 yaşındaki Tolga Köz’ün kalbindeki delik Manisa Şehir Hastanesinde anjiyo yöntemiyle kapatıldı. Açık ameliyat olmadan gerçekleştirilen işlemde Tolga Köz’ün kalbindeki deliğe şemsiyeye benzeyen küçük bir cihaz yerleştirildi ve hasta bir gün sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Yaklaşık bir yıldır süren nefes darlığı şikayetleri ile Manisa Şehir Hastanesine müracaat eden hasta Tolga Köz’ün EKO Kardiyografide 2 santimetre genişliğinde ASD (Atriyal Septal Defekt / Kalp Deliği) saptandı. Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde gerçekleştirilen işlemin ardından hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Kalp deliği hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Habil Yücel, "Doğuştan kalbin delik olması yani ASD (Atrial Septal Defekt), kalp kulakçıkları arasındaki duvarda açıklık bulunması durumudur. Bu yüzden akciğerlerde oksijenlenmiş kanın bir kısmı kısa devre yaparak sağ kalbe geçiyor. Bu olay yıllar içinde akciğere giden kanın artmasına, akciğer damarlarında basınç yükselmesine, kalp kasında hasara, nefes darlığına, ritim bozukluklarına ve kalp yetmezliğine neden olabiliyor. Hastalık, çocuklukta belirti verebildiği gibi uzun yıllar hiçbir şikayete neden olmadan da varlığını sürdürebiliyor. Hastamız Tolga’nın da kalbindeki delik yapılan tetkiklerden sonra şemsiyeye benzer birkaç milimlik bir cihazın anjiyoyla yerleştirilmesi sayesinde kapatıldı ve bir gün sonra sağlıkla taburcu ettik.” dedi.

23 yıldır kalbindeki delik ile yaşayan Tolga Köz yapılan işlemden sonra sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Önce Allah'a sonra doktorlarımıza güvenerek tedavimizi olduk. Doktorum, Manisa Şehir Hastanesi çalışanları ve hizmetten çok memnunuz çok teşekkür ediyoruz, şehrimize böyle hizmetler getirenlerden de Allah razı olsun." diye konuştu.

MANİSA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:13

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