Yunusemre ilkokullarda altyapı taramalarına devam ediyor

Yunusemre Belediyespor Kulübü, 20132014 doğumlu sporcuları futbol altyapısına kazandırmak amacıyla başlattığı okul taramalarına Üzümcüler İsa Artunç ve Cumhuriyet İlkokulu ile devam etti.

Yunusemre Belediyespor Kulübü, 2013 2014 doğumlu futbol altyapısı için Manisa merkezdeki ilkokullarda genç yetenekleri belirliyor. Çalışmalar kapsamında Üzümcüler İsa Artunç ve Cumhuriyet İlkokulu’nda seçmeler yapıldı. Yunusemre Belediyespor Altyapı Sorumlusu Ferdi Öztürk ve altyapı antrenörleri tarafından yapılan taramalara yaklaşık 150 öğrenci katıldı. Okullarda seçmelerin belirli bir program dahilinde sürdüğünü dile getiren Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Okullarımızda antrenörlerimiz gözetiminde taramalar devam ediyor. Tespit edilen çocuklarımız U6 ve U7 takımlarında top koşturacak. Hedefimiz altyapıdan başarılı sporcular yetiştirmek” diye konuştu.

MANİSA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:13

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