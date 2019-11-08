Kulalı öğretmenin eseri il birincisi oldu

Manisa’nın Kula ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamındaki ‘Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması’na yazdığı eserle katılan Kulalı öğretmen, Manisa il birincisi oldu. Manisa şampiyonu olan öğretmene, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödül töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Edebiyatında öğretmen yazar geleneğin devamını sağlamak ve okullardaki suskun kalemlerin sesini duyurmak için Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında "Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması" düzenledi. Ülke genelinde yüzlerce eserin yarıştığı öykü yarışmasına katılan Sandal Cumhuriyet Ortaokulu’nda görevli Türkçe öğretmeni İsmail Kuşen, "Kardelen Rüyası" adlı eseriyle Manisa il birincisi oldu. Ülke genelinde dereceye giren eserlerin 15 Kasım'da açıklanacağı yarışmada il birincisi olan Kulalı öğretmen Kuşen, Türkiye birincisi olmayı hedefliyor.

Uzun bir süre uğraş vererek "Kardelen Rüyası" adlı eseri ortaya çıkardığını kaydeden İsmail Kuşen, emeklerinin karşılığını il birincisi olarak aldığını söyledi. Ülke genelindeki yarışma için de "Kardelen Rüyası" adlı eserin oldukça iddialı olduğunu söyleyen Kuşen, 15 Kasım tarihinde açıklanacak olan dereceye giren eserlerde de birinci olmayı hedeflediğini söyledi.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamındaki ‘Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması’na yazdığı eserle Manisa il birincisi olan Sandal Cumhuriyet Ortaokulu’nda görevli Türkçe öğretmeni İsmail Kuşen’e ödül töreni düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen’in makamında düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsa Ekiz ile Hüseyin İzci ve Sandal Ortaokulu Müdürü Hakan Özaslan da katıldı.

Manisa il birincisi olma başarısı gösteren Sandal Cumhuriyet Ortaokulu’nda görevli Türkçe öğretmeni İsmail Kuşen’i tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kuşen’e başarılar diledi.

MANİSA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:13

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