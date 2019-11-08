Kula’da Mevlid-i Nebi haftası kutlandı

Manisa’nın Kula ilçesinde Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan programla Mevlidi Nebi haftası kutlandı.

Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu tarafından program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda okul öğretmenlerinden Muharrem Kaşıkçı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kuranı Kerim tilaveti, dualar, şiirler ve sinevizyon gösterileri ile devam eden programda, okul öğrencileri tarafından oluşturulan koronun performansı da uzun süre alkış aldı. Program, hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesinin ardından son buldu.

15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu tarafından Mevlidi Nebi haftası dolayısıyla düzenlenen kutlama programına, Kaymakam Kemal Duru, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Hakkı Korhan İnci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Ekiz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Özel, İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

MANİSA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:13

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