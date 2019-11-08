Sonbaharın renkleri Demirci'de görsel şölene döndü

Manisa'nın Demirci ilçesinde sonbaharla birlikte doğadaki renk cümbüşü adeta görsel şölene dönüştü. Sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşilin her tonuyla rengarenk bir görüntüye kavuşan Demirci fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oldu.

Demirci ve Kütahya'nın Simav ilçesi arasında kalan Demirci dağlarındaki ağaç ve bitkilerin sonbahar renklerine bürünmesi görsel şölene dönüştü. Özellikle hafta sonları doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı olan Demirci dağlarında sarının, kırmızının, kahverenginin ve yeşilin her tonuyla uyumu ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

MANİSA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:13

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