Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi toplandı

Turgutlu Kent Konseyinin alt meclisi olan ve Turgutlu tarihinde ilk kez kurulan Muhtarlar Meclisinin seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan seçimde Yukarıbozkır Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz başkanlığa seçildi.

Turgutlu Belediyesi Etkinlik Merkezinde gerçekleşen Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi genel kuruluna Kent Konseyi başkanı Fehmi Gülen, Muhtarlık İşleri Müdürü Aydın Lenger ve 33 mahalle muhtarı katıldı. Açık oylama ile seçim yapılmasına karar veren mahalle muhtarları, Yukarıbozkır Mahalle muhtarı Mustafa Yılmaz’ı aday olarak gösterdi ve oy birliği ile kabul edildi. Başkanlık seçiminin yanı sıra 5 asil, 5 yedek olmak üzere yürütme kuruluna 10 üye seçildi. Çepnidere Mahalle Muhtarı İnan Girgin, Avşar Mahalle Muhtarı Yunus Gürbüz, Musacalı Mahalle Muhtarı Sait Sezgi, Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Hamza Turan, Subaşı Mahalle Muhtarı Sami Tezcan, Acarlar Mahalle Muhtarı İsmail Bozefe, Yeni Mahalle Muhtarı Yalçın Bostancı, Karaköy Mahalle Muhtarı Ali Süzer, Kuşlar Mahalle Muhtarı Mehmet Yaşar, Karaoluk Mahalle Muhtarı Mustafa Arın Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi yürütme kuruluna seçildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kent Konseyi Başkanı Fehmi Gülen, mahallelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını birebir bilen ve yakinen takip eden mahalle muhtarları aracılığıyla vatandaşların her anında yanlarında ve her türlü ihtiyaçlarında destek olunabileceğini vurgulayarak, kurulan muhtarlar meclisinin önemine dikkat çekti.

Muhtarlar Meclisi Başkanlığına seçilen Mustafa Yılmaz, “Bana olan güveninizi boşa çıkarmayacağım, hep birlikte çok güzel işlere imza atacağız.” dedi.

MANİSA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:13

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