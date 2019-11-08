Manisa'da yük treni yaşlı adama çarptı (2) Trenin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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Manisa’da raylardan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama tren çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Devlet Bahçeli Köprülüğü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aliağa Biçerova'dan gelerek Manisa üzerinden Kemalpaşa'ya giden yük treni, rayların üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve üzerinde kimlik bulunmayan yaşlı bir adama çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan kimliği belirsiz yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

MANİSA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:13

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AKŞAM 18:11

YATSI 19:30

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