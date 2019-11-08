Hemzemin geçidi kullanmadı, yük treninin çarpmasıyla öldü

- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, 100 metre mesafedeki hemzemin geçidi kullanmayıp, karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, yük treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi'ndeki Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hemzemin geçide 100 metre mesafedeki raylardan geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen kişiye, İzmir'den Balıkesir'e giden yük treni çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ bacağın kopan yaralı sağlık görevlerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ceset, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yük treninin makinisti, ifadesine başvurulmak üzere gözaltına aldı.



MANİSA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:13

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