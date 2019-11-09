Alaşehir’de Horzum-Alayaka barajının gövde dolgusu bitti 2021 yılında tamamlanması planlanan baraj sayesinde bölge çiftçisi yıllık 2 milyon TL ek gelir sağlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Alaşehir’de Horzum-Alayaka barajının gövde dolgusu bitti 2021 yılında tamamlanması planlanan baraj ...

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 1810 dekar araziye can suyu verecek olan HorzumAlayaka Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. 2 yıl içinde tamamlanması planlanan baraj, bölge üreticisine 2019 rakamlarıyla yılda yaklaşık 2 milyon lira ek gelir sağlayacak.

Alaşehir’de Horzum-Alayaka barajının gövde dolgusu bitti 2021 yılında tamamlanması planlanan baraj sayesinde bölge çiftçisi yıllık 2 milyon TL ek gelir sağlayacak

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki 1810 dekar araziye can suyu verecek olan HorzumAlayaka Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı. 2 yıl içinde tamamlanması planlanan baraj, bölge üreticisine 2019 rakamlarıyla yılda yaklaşık 2 milyon lira ek gelir sağlayacak.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 1810 dekar verimli tarım arazini modern sulama ile tanıştıracak Horzum Alayaka Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı. Temelden yüksekliği 32 metre olan barajın gövdesi için 130 bin metreküplük dolgu yapıldı. Önümüzdeki yılın ilk ayları ile birlikte baraj gövdesinde beton kaplama çalışmalarına başlanacağı öğrenilirken yüzde 48 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajda önümüzdeki yılın sonunda su tutulması hedefleniyor.

Baraj 2021’de bitecek
Baraj inşaatı tamamlanır tamamlanmaz sulama şebekesi inşasına başlanacağı kaydedilirken Alaşehir HorzumAlayaka Barajı ve Sulaması Projesi’nin 2021 yılı ortalarında tamamen bitirilmesi planlanıyor.
Alaşehir HorzumAlayaka Köyü’nün 6 kilometre güneybatısındaki Karabalçık Deresi üzerine inşa edilen barajın gövde yüksekliğinin temelden 32 metre olacak. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirilen baraj 740 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak. Alaşehir HorzumAlayaka Barajı 2019 yılı rakamlarıyla bölge üreticisine her yıl 1 milyon 926 bin lira daha fazla kazandırması bekleniyor.

MANİSA

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaşehir'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Alaşehir'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
İşinin hamalı oldu, sektöründeki erkek egemen algıyı yıktı
YEREL HABERLER İşinin hamalı oldu, sektöründeki erkek egemen algıyı ...
Lösemili çocuklara destek
YEREL HABERLER Lösemili çocuklara destek
Psikiyatri birimlerinde hemşirelik hizmetleri sertifikalı eğitim programı tamamlandı
YEREL HABERLER Psikiyatri birimlerinde hemşirelik hizmetleri ...
Hemzemin geçidi kullanmadı, yük treninin çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Hemzemin geçidi kullanmadı, yük treninin çarpmasıyla ...
Evinde tarihi sikkeler ve 1 kilo esrarla yakalandı
YEREL HABERLER Evinde tarihi sikkeler ve 1 kilo esrarla yakalandı
Jandarmadan esrar ve tarihi eser operasyonu Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kilo uyuşturucu ve 29 adet Roma dönemine ait sikke ele geçirildi Jandarmanın narkotik köpeği 'Volta' gizli bölmede saklanan kubar esrarı buldu
YEREL HABERLER Jandarmadan esrar ve tarihi eser ...
Manisa Büyükşehir ve Yunusemre Belediyesinden işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir ve Yunusemre Belediyesinden ...
Manisa'da yük treni yaşlı adama çarptı (2) Trenin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisa'da yük treni yaşlı adama çarptı (2) Trenin ...
Çiftçinin beklediği faiz indirimi açıklandı
YEREL HABERLER Çiftçinin beklediği faiz indirimi açıklandı
Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi toplandı
Trenin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Trenin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
Kedi ve köpeğin dostluğu okulda pekişti İki öğretmen tarafından sahiplenilerek okulda bakımına başlanan kedi ve köpeğin dostluğu herkese örnek oldu
YEREL HABERLER Kedi ve köpeğin dostluğu okulda pekişti İki öğretmen ...
Salihli OSB’de 30'uncu firmaya yer tahsisi yapıldı
YEREL HABERLER Salihli OSB’de 30'uncu firmaya yer tahsisi yapıldı
Sonbaharın renkleri Demirci'de görsel şölene döndü
YEREL HABERLER Sonbaharın renkleri Demirci'de görsel şölene döndü
Makatına kompresörle hava basılan gencin iç organları zarar gördü
YEREL HABERLER Makatına kompresörle hava basılan gencin iç organları ...
Kula’da Mevlid-i Nebi haftası kutlandı
YEREL HABERLER Kula’da Mevlid-i Nebi haftası kutlandı
Kulalı öğretmenin eseri il birincisi oldu
YEREL HABERLER Kulalı öğretmenin eseri il birincisi oldu
Aloğlu, Almanya'da Türk Kadınlar Topluluğunun misafiri oldu
YEREL HABERLER Aloğlu, Almanya'da Türk Kadınlar Topluluğunun ...
Forum Magnesia'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel etkinlik
YEREL HABERLER Forum Magnesia'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne ...
Sarıgöl'de mahalleliden JES kuyusu tepkisi
YEREL HABERLER Sarıgöl'de mahalleliden JES kuyusu tepkisi
Yunusemre ilkokullarda altyapı taramalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Yunusemre ilkokullarda altyapı taramalarına devam ...
Kalbindeki delik ameliyatsız kapatıldı
YEREL HABERLER Kalbindeki delik ameliyatsız kapatıldı
Özel öğrenciler için sınıf düzenlendi
YEREL HABERLER Özel öğrenciler için sınıf düzenlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu