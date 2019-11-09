Alaşehir Özel Üstek Koleji öğrenci ve velileri Lösemili çocuklara destek amacıyla kermes düzenledi. Sevgi Yolu üzerinde Pazar Camii önüne kurulan stantta öğrenci velilerinin evlerinde hazırladıkları yiyecekler satılarak elde edilen gelirle lösemili çocuklara destek verildi.
Özel Üstek Koleji Müdürü Erkan Biber, "Amacımız çocuklarımıza bu yaşlarda yardımlaşmayı, dayanışmayı öğretmek, bu alanda farkındalık oluşturmak. Öğrencilerimiz ve velilerimiz ağızlarına maske taktı. Öğrenci velilerimizle yaptığımız işbirliği sonucu velilerimiz evlerinde hazırlamış oldukları gıda maddelerini satarak lösemili çocuklarımıza destek oldu. Velilerimiz evlerinde hazırladıkları pasta, börek, çörek, kek, sarma, pilav gibi yiyecekleri hazırlayıp geldiler ve burada satışını yaptık. Elde ettiğimiz geliri lösemili çocuklara göndereceğiz." dedi.
MANİSA
09 Kasım 2019 Cumartesi
- İMSAK 06:14
- GÜNEŞ 07:38
- ÖĞLE 12:59
- İKİNDİ 15:45
- AKŞAM 18:10
- YATSI 19:29