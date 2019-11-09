Salihli'de 200 judocu kemer atladı

Salihli Belediyespor ve 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü’nün judocuları, alt yapıdaki çalışmaları kapsamında Belediye Spor Salonunda kemer sınavında ter döktü. Belediye Spor Salonunda gerçekleştirilen ve gruplar halinde yapılan kemer sınavına yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Alt yapıdaki çalışmalarını ara vermeden sürdüren Salihli Belediyespor ve 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı, 2019 yılı güz dönemi kemer sınavını gerçekleştirdi. Belediye Spor Salonunda gerçekleştirilen ve gruplar halinde yapılan kemer sınavına yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Minik judocular Antrenörler Oktay Ayaz ve Özlem Akın Ayaz’dan oluşan komite tarafından sınava tabi tutulurken, bir üst kemere geçmek için heyecanlı dakikalar yaşadı. Kemer sınavını başarıyla tamamlayan judocular, bir üst kemere yükselmenin sevincini ise antrenörleri ile birlikte kutladı.

Kuşak heyecanı yaşayan tüm sporcuları kutlayan Antrenör Oktay Ayaz, Salihli’de judo alt yapısına her zaman önem verdiklerini söyledi.

MANİSA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:10

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.