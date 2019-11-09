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Manisa’da ara tatilde ödev yok, sosyal faaliyet var Ara tatilde kitap okuyun tavsiyesi Öğretmenler ...

İHA

Manisa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, bu yıl ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye geneli uygulanacak olan 1822 Kasım ara tatilinde Manisa il genelinde öğrencilere ödev verilmeyeceğini açıkladı. Öğrencilere kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulunan Dikici, isteyen öğrencilerinde yapılacak olan sosyal faaliyetlere katılabileceğini söyledi.

Manisa’da ara tatilde ödev yok, sosyal faaliyet var Ara tatilde kitap okuyun tavsiyesi Öğretmenler tarafından öğrencilere kesinlikle ödev verilmeyeceğini kaydeden Manisa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici: “Tatil yapmak üzerine ara tatil olduğu için bu süreci tatil şeklinde değerlendirmelerini ama her dönem ifade ettiğimiz bu gibi bu tatilde de kitap okumayı bırakmadan eğlenmelerini tavsiye ediyoruz”

Manisa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, bu yıl ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı’nca Türkiye geneli uygulanacak olan 1822 Kasım ara tatilinde Manisa il genelinde öğrencilere ödev verilmeyeceğini açıkladı. Öğrencilere kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulunan Dikici, isteyen öğrencilerinde yapılacak olan sosyal faaliyetlere katılabileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’nca, 2019 2020 eğitim öğretim dönemi içinde bu yıl ilk defa uygulanacak ilk ara tatil 18 Kasım Pazartesi Günü başlayacak, 22 Kasım Cuma Günü sona erecek. Manisa’da 250 bin öğrenci, 9 günlük tatil yapacak. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, il genelinde öğretmenlerin öğrencilere kesinlikle ödev vermeyeceğini açıkladı. Öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Dikici, “Bu yıl ilk defa 1822 Kasım tarihleri arasında ilk defa uygulanacak olan bir ara tatilimiz var. 1822 Kasım tarihleri arasında Manisa İl genelinde 250 bin öğrencimiz ara tatile girecek. Ara tatilde Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte ortak çalışmalarımız olacak. Onaylarıyla ara tatilde yapacağımız faaliyetlerimiz oluşacak. Bu faaliyetler ile çalışmalarımız devam ediyor. Faaliyetler bakanlığımız tarafından da sitemizde yayınlanacağı beyan edildi. Hem sitemizde hem broşürler vasıtası ile etkinlikler duyurulacak. Bu bir tatil. 250 bin öğrencimizin tatil yapacağı bir hafta olacak. Bu hafta her tatil döneminde her eğitim ve öğretim bittikten sonra bizim verdiğimiz tavsiyeler ve bakanlığımızın önerileri belli. Biz yine bu tatilde de öğrencilerimizin kitap okumalarını bırakmamaları, kısa bir tatilde olsa kitap okumayı bırakmayarak, spor yapmayı bırakmayarak verimli geçirmelerini istiyoruz” diye konuştu.
Ara tatilde Manisa’da, isteyen öğrencilerin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Dikici, yapılacak olan etkinliklerden öğrencileri haberdar edeceklerini kaydetti. Dikici, şöyle devam etti: “Tabii ara tatilde neler olacak noktasında, yaptığımız çalışmalarda daha çok katılmak isteyen öğrencilerimizin tiyatrolara, öğrencilerimizin etkinlik ve spor yapabileceği gençlik kampı gibi çalışmalara katılabilecek. Bunun yanında okullarımızda da benzer şekilde etkinliklerimiz olacak. Her tatil döneminde bakanlığımız bunu ifade ediyor. Çocuklarımıza ödev zorunluluğumuz yok. Öğretmenlerimizin de ödev verme gibi tavsiyeleri yok. Aynı şekilde bu dönemde de bu vurgulanacak. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimize ödev vermiyorlar. Tatil yapmak üzerine ara tatil olduğu için bu süreci tatil şeklinde değerlendirmelerini ama her dönem ifade ettiğimiz bu gibi bu tatilde de kitap okumayı bırakmadan eğlenmelerini tavsiye ediyoruz.”

MANİSA

09 Kasım 2019 Cumartesi

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