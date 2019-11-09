Jeopark Kula Belediyespor deplasmanda mağlup

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi’nde mücadele ede Jeopark Kula Belediyespor, 5. hafta maçları kapsamında deplasmanda karşılaştığı Milas Belediyespor’a 31 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin 5.hafta maçları kapsamında Muğla temsilcisi Milas Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ligde oynadığı 2 deplasman mücadelesinden bir galibiyet, bir de mağlubiyetle ayrılan Jeopark Kula Belediyespor, iyi mücadele etmesine rağmen Muğla temsilcisini geçemedi. İlk setin teknik molasına 1211 önder giren Milas Belediyespor, ilk seti 2518 kazandı. İkinci sette oyunun kontrolünü sağlayan Jeopark Kula Belediyespor ise 1112 önder girdiği ikinci teknik molanın ardından ikinci seti 2025 kazandı. Üçüncü sete 1112 önder girmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Jeopark Kula Belediyespor, üçüncü seti 2624, son seti ise 2519 kaybederek 31 mağlup ayrıldı.

Ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyete ulaşan Jeopark Kula Belediyespor, 6.haftada 16 Kasım 2019 Cumartesi günü kendi evinde 2 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunan Alanya Belediyespor’u konuk edecek.

MANİSA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:14

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