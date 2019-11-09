Manisa'da, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında SalihliAlaşehir karayolu Piyadeler mevkiinde meydana geldi. Alaşehir Belediyesi Fen İşlerinde çalıştığı öğrenilen Özgür Tangit (40) yönetimindeki 45 KB 8644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Tangit ile birlikte otomobilde bulunan Mehtap Tangit (38), Egemen Tangit (10) ve Halise Dila Tangit yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Egemen Tangit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



MANİSA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:10

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.