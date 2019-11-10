Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Aksa Doğalgaz'dan işbirliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Aksa Doğalgaz, arasında başlatılan ortak proje kapsamında iki kurum da birbirine yangın ve doğal gaz konularında eğitim verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Aksa Doğalgaz arasında daha önce yapılan protokol gereği iki kurumun karşılıklı olarak eğitim vermesi konusunda anlaşma yapıldı. Yapılan anlaşma ve protokol gereği İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Aksa Doğalgaz personellerine yangın eğitimi verilecekken, Aksa Doğalgaz personelleri tarafından da İtfaiye Dairesi Başkanlığı personellerine doğalgaz konusunda bilgiler verilecek. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yapılan protokol ile iki kurumun da birbirine yararlı bilgiler aktaracağını belirterek, itfaiye personellerinin doğalgaz yangınlarına daha iyi müdahalede bulunabileceklerini Aksa Doğalgaz personellerinin ise olası yangın olaylarının önlenmesi konusunda temel bilgileri edineceklerini kaydetti. Gürhan İnal, yapılan protokolün iki kuruma ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

MANİSA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:09

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.