Yunusemre Belediyespor Salihli Belediyespor ile berabere kaldı

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Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Salihli Belediyespor ile karşılaşan Yunusemre Belediyespor 11 berabere kaldı.

Yunusemre Belediyespor evinde Salihli Belediyespor ile Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. İlk yarının 17. dakikasında Abdullah Berkay'ın attığı golle Mavi beyazlı takım 10 öne geçerken; 2. yarıda rakibinin attığı gol skoru eşitledi. Maçta başka gol olmayınca Manisa derbisi 11 sona erdi. Bu sonuçla Yunusemre Belediyespor puanını 17'ye çıkardı, rakibi Salihli Belediyespor ise 9 puana yükseldi.

MANİSA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:15

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