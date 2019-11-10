Hurdacının Atatürk sevgisi

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- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde, el arabasının üzerinde Atatürk'ün portresi bulunan Türk bayrağıyla dolaşan hurdacı, ilgi topladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında Turgutlu'da da anıldı. İlçenin pek çok yerinde bayraklar yarıya indirilirken, saatler 09.05'i gösterdiğinde halk saygı duruşuna geçti. Deminel Sokak'ta çöp kutularından hurda toplayan bir kişinin 3 tekerlekli el arabasına, üzerinde Atatürk portresi bulunan Türk bayrağı asıp gezmesi ilgi topladı.



MANİSA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:15

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