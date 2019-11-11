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(Özel) En büyük hayaline doğum gününde kavuştu Liseli öğrenciler harçlıklarından biriktirdikleriyle ...

İHA

Manisa’da, 6 yıldır ailelerinin durumları iyi olmayan çocukların hayallerini gerçeğe dönüştüren Yunusemre Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencileri, 13’üncüsünü düzenledikleri ‘Hayalimin Anahtarı’ projesiyle 5. sınıf öğrencisi Çisemnur Kıral’ın yüzünü doğum gününde güldürdü. En büyük hayali kendisine ait güzel bir oda olan Çisemnur'un hayali liseli öğrencilerin harçlıklarından biriktirdikleriyle gerçeğe dönüştü.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde babaannesi birlikte yaşamını sürdüren 5’inci sınıf öğrencisi Çisemnur Kıral’ın en büyük hayali doğum gününde gerçekleşti. 6 yıldır durumları iyi olmayan ailelerin çocuklarının hayallerini gerçeğe dönüştüren Yunusemre Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencileri, 13’üncüsünü düzenledikleri ‘Hayalimin Anahtarı’ projesiyle Çisemnur Kıral’ın yüzünü güldürürken babaannesi Gülşen Kıral ise gözyaşlarını tutamadı.
Manisa’da, 6 yıldır durumları iyi olmayan ailelerinin çocuklarının hayallerini gerçeğe dönüştüren Yunusemre Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencileri, 13’üncüsünü düzenledikleri ‘Hayalimin Anahtarı’ projesiyle Çisemnur Kıral’ın yüzünü güldürdü. Rehber öğretmeni aracılığıyla 5’inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Çisemnur’a ulaşan lise öğrencileri, onur kurulu başkanı olan İngilizce öğretmenleri Nüket Belge eşliğinde, ailenin yaşadığı Yunusemre ilçesindeki evine gitti. Çisemnur’un okulda olduğu zamanlarda eve giden lise öğrencileri ilk olarak odayı boyadı. Daha sonra ise öğrenciler, yanında getirdikleri eşyalar ile odanın perdelerini, halısını, yatak ve mobilya takımlarını yeniledi. Odayı baştan aşağıya yenileyen öğrenciler, doğum gününde Çisemnur’un oda hayalini gerçekleştirdi.

Önce doğum günü, sonra oda sürprizi
İşleri biten öğrenciler, oda hayali gerçekleştiğinden haberi olmayan Çisemnur’u bekledi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından sınıf öğretmeni eşliğinde evine gelen Çisemnur, lise öğrencilerini evde görünce şaşırdı. Daha sonra ise öğrencilerinin kendisine hazırladığı doğum günü pastasını üfledi. Mutluluğu yüzüne yansıyan Çisemnur’a, pastanın ardından ikinci sürpriz de yapıldı. Gözleri kapatılan Çisemnur, odasına götürüldü. Gözünü açmasının ardından Çisemnur, gördüğü manzara karşısında uzun süre şaşkınlığını gizleyemedi. Mutluluğu iki kat artan Çisemnur, liseli ağabey ve ablalarına teşekkür etti. Daha sonra ise kendisine getirilen hediyeleri açan Çisemnur, öğrencilerle birlikte eliyle kalp işareti yaparak, günün anısına fotoğraf çekildi.
Bu yıl içerisinde 2 çocuğu daha sevindirmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Hasan Türek Anadolu Lisesi Onur Kurulu Başkanı İngilizce öğretmeni Nüket Belge, “6 yıldır bu projeyi yapıyoruz. 13’üncü Hayalimin Anahtarı projesini gerçekleştirmek için bugün Çisemnur’un odasındayız. Öğrencilerimizin başarılı çalışmaları ile kısa sürede güzel işler yaptık. Öğrencilerimiz bu projeyi o kadar seviyor ve destek veriyor ki, bu yıl 2 tane daha yapmaya karar verdik. Rehber öğretmeni aracılığı ile kendisine ulaştık. Bugün de aynı zamanda doğum günü olduğunu öğrendik. Bu yüzden hızlı bir çalışma ile projeyi gerçekleştirdik. Öğrencilerim bir hafta önce gelip odayı boyadılar. Bugün de yatak takımı, oda takımı, hediye ve pastayla birlikte doğum gününü kutlamaya geldik. Çisemnur’un hayalinin anahtarı gerçekten çok büyük oldu. Çisemnur’un projeye ilişkin hiçbir bilgisi yok. Bizi de tanımıyor. Sadece babaannesi odayı boyatıyorum demiş. Bizim burada olduğumuza ilişkin hiçbir fikri yok. Bu projede gerçekten çok heyecanlıyız. Hem Çisemnur’un doğum gününü kutlamak, hem de hayalini gerçekleştirmek bizim için gerçekten onur verici. Öğrencilerimi kutluyorum, velilerimize ve esnafımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Lise öğrencisi Metin Özkuyumcu, “Birkaç seferdir projeye katılıyorum. Her seferinde çok şaşırıyorum. Yardım etmeye geliyorum. Herkes çok istekli” şeklinde konuştu.
Sevinçten gözyaşlarını tutamayan babaanne Gülşen Kıral ise “Yavrumun sevineceği için çok mutlu oldum. O yüzden çok sevindim. Yardım eden herkesten Allah razı olsun” dedi.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu tür projelerin devamı için desteklerinin devam edeceğini ifade eden Hasan Türek Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Bozoğlu, “Bu yıl ilkini gerçekleştiriyoruz. Şuanda benim gözlerim yaşardı. Bu proje yapılan projeler içerisindeki en uygun projelerden biri. Yerli yerinde olduğunu gözlerimizle de gördük. Umarım bu proje gençlerimize örnek olur. Herkes bulunduğu yerin ve imkanların değerini bilir diye düşünüyorum. Bir takım imkanları uygun olmayan gençlerimize sosyal sorumluluk olarak her zaman destek olunması gerektiği inanıyorum. Öğretmenlerime, öğrencilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu projelerin devamı için desteklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

MANİSA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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