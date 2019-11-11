Lider Manisa Futbol Kulübü gole de kapalı

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bu sezon liglerin gol, galibiyet ve puan rekorunu elinde bulunduran namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Play-Off hattında yer alan rakibi Afjet Afyonspor'u da 2-0 yenerken son 3 maçta kalesini gole de kapattı. En yakın rakibi Samsunspor'un 6 puan önünde zirvede yer alıp şampiyonluğun en güçlü adayı olan 34 puanlı siyah-beyazlı takım, Başkent Akademi'yi 1-0, Tarsus İdmanyurdu'nu 4-0, Afyon ekibini ise 2-0 yenerek son 3 haftada 7 gol atıp, kalesinde gol görmedi. Manisa temsilcisi şimdiye kadar oynadığı 12 maçın 7'sinde rakip forvetlere gol izni vermedi. Grupta 12 haftada 11 galibiyet, 1 beraberlik alan Manisa, üst üste 6. kez sahadan zaferle ayrıldı. Profesyonel futbol liglerinde aldığı bu 11 galibiyetle en çok kazanan, 38 golle en çok gol atan ve 34 puanla en çok puan toplayan takım olmayı sürdüren siyah-beyazlılar, Afyon galibiyetinin ardından soyunma odasında deplasmanda takımı yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'le sevinç yumağı oldu.



MANİSA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

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