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Manisa ilçelerinde fidan seferberliği Manisa’nın 17 ilçesinde aynı anda fidanlar toprakla buluştu

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de tüm Türkiye'de aynı anda gerçekleştirilen ve bir rekor olan 11 milyon fidanın toprakla buluşması etkinliği Manisa ilçelerinde de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Manisa ilçelerinde fidan seferberliği Manisa’nın 17 ilçesinde aynı anda fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11.11.2019 tarihinde saat 11.11’de tüm Türkiye’de aynı anda gerçekleştirilen ve bir rekor olan 11 milyon fidanın toprakla buluşması etkinliği Manisa ilçelerinde de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Geleceğe nefes’ sloganıyla başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelge ile de ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ilan edilen 11.11.2019 günü 11 milyon fidan toprakla buluştu. Manisa genelinde 202 bin fidanın dikildiği etkinliklerde ilçelerde de yoğun katılım oldu.

Alaşehir’de 2 bin fidan toprakla buluştu
Alaşehir’de fidan dikme etkinliği kapsamında 2 bin ağaç dikildi. Narlıdere Mahallesi Mevkiinde yapılan fidan dikim törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Alaşehir Orman Bölge Şefi Yakup Ulu, “Türkiye genelinde başlatılan ağaç dikme kampanyasında bugün, 1500 adet fıstık çamı ve 500 adet selvi olmak üzere 2 bin adet ağaç dikeceğiz.” dedi.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan ‘Bugün fidan yarın ağaç’ seferberliği için buradayız. Ağaç dikme seferberliğinde hedef 11 milyondu, ancak bugün itibariyle 13 milyonu geçtik. Daha da artacak. Hedef ağaç dikmek ancak, diktiğimize göre de bakmak önemli hep birlikte diktiğimiz ağaçları yaşatacağız. Türkiye’de ne yazık ki orman alanlarımızın kaybolma nedeni yine insan kaynaklı. Bu nedenle amacımız yaşatmak olmalıdır.” diye konuştu.

Selendi’ye 5 bin fidan
Selendi ilçesinde de 5 bin adet fidan toprakla buluştu. Proje kapsamında 81 il ve ilçelerde aynı anda saat 11.11’de eş zamanlı başlatılan etkinlikte Kınık mevkiinde toprakla buluştu. Fıstık Çamı, Kızıl Çam ve Sedir çeşitlerinden oluşan fidan dikimi ilçeye bağlı Kınık mevkiine gerçekleşti. Orman İşletme şefliği organizatörlüğünde gerçekleşen fidan dikiminde dikilen fidanlara can suyu da verildi. 5 hektara dikilen 5 bin fidan dikiminde konuşan İlçe Orman İşletme Şefi Tolga Kıycı, “Kınık Mahallemizde yol kenarı ağaçlandırma lokasyonunda 5 bin fidanı toprakla buluşturacağız.
Fidan Dikimine Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Orman işletme Şefi Yolga Kıycı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, orman işletme çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Şehzadeler’e 9 bin fidan
Manisa’da Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan Geleceğe Nefes İçin 11 Milyon Fidan, 11 Milyon Ağaç kampanyası kapsamında fidanlar toprakla buluştu. Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Kalemli Mahallesi’nde (Kalemli Köyü) gerçekleşen fidan dikim törenine Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ve 3 bin öğrenci katıldı. Saat 11.11’de öğrenciler, protokol üyeleri ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, Yuntdağı Orman İşletme Şefliği ekipleriyle beraber yağan yağmura rağmen fidan dikerek Türkiye’nin geleceğine nefes oldu. Yuntdağı Orman İşletme Şefi İsmail Kartal, bu alanın 350 dekarlık endüstriyel ağaçlandırma sahası olduğunu belirterek, 54 dekarlık alana 6 bini çıplak köklü kızılçam, 3 bini tüplü köklü kızılçam olmak üzere 9 bin fidanın dikilmiş olacağını söyledi.
Katkı sağlayan herkese teşekkür eden Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, “Bu yağmurda, bu bereketin, bolluğun bol olduğu ortamda da gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz” dedi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, “Manisa olarak gururluyuz. Hedeflenen fidan miktarının üzerine çıkarak Türkiye’de bu güzel kampanyaya katılımın birincisi bir il olduk. Yeşile, doğaya, sevginin öneminin ne olduğunu bilen bir şehir olmamız hasebiyle büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Herkesin mutlaka dikili bir fidan ağacı olmalı” diye konuştu.

Kula’da 11 bin fidan toprakla buluştu
Ülke genelinde yürütülen geleceğe nefes kampanyası için, Kula’da da fidan dikim programı gerçekleştirildi. İzmirAnkara D300 karayolu üzerinde bulunan Gökçeören Mahallesi civarında Kula Orman İşletme Müdürlüğü’nün öncülüğünde düzenlenen programda, 11 bin adet fidan, toprakla buluştu. Kaymakam Kemal Duru’nun da katıldığı programda, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluş başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar, ellerindeki çapalarla birlikte 11 bin adet fidanı toprakla buluşturup suladı.
Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir yaşam alanı bırakmayı bir borç bildiğini ifade eden Kaymakam Kemal Duru, “Daha yeşil bir Kula, daha oksijenli bir Kula bırakmak için fidan dikeceğiz. Daha yeşil bir yaşam alanı bırakmak, bizim gelecek nesillerimize borcumuz. Katılan herkese teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık,. İnşallah bu faaliyetler, tüm hızıyla devam edecektir.” ifadelerine yer verdi.

MANİSA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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