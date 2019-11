Manisa en çok fidan sahiplenmeyle Türkiye 1.'si oldu Manisa'da sağanağa rağmen fidan dikimine yoğun ilgi Manisa'da 202 bin fidan toprakla buluştu Manisa'da fidan dikim kampanyasına yüzde 171'lik katılım

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Manisa'da fidan sahiplenme rekoru kırıldı. Manisa'da 202 bin fidan toprakla buluşturulurken, yüzde 171'lik katılımla Manisa, Türkiye'de 1. oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Manisa'da fidan dikim töreni düzenlendi. Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesindeki ağaçlandırma alanında gerçekleştirilen fidan dikim törenine sağanak yağışa rağmen çok sayıda vatandaşın katılması dikkat çekti. Manisa'da 202 bin fidan toprakla buluşturulurken 343 bin fidan sahiplendirildi. Yüzde 171'lik sahiplendirme oranıyla Manisa'dan rekor katılım sağlanırken, Türkiye ortalamasında kampanyaya katılımda Manisa 1. oldu.

Fidanların toprakla buluşturulmasının ardından konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Geleceğe nefes olmak için buradayız. Manisamızın 70 lokasyonunda 17 ilçemizde 202 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Daha güzel bir Manisa daha yeşil bir Türkiye için hep beraber buradayız. Türkiye'nin, Anadolu'nun güzelliği işte fidanlarıyla daha da güzelleşecek. Daha da güzel bir hale getirmek için 7'den 70'e çok güzel bir kampanya yürütüldü. Bugün ayrıca 11 Kasım Milli Fidancılık, Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Türkiye'nin her yerinde 11 milyon fidanı dünya rekoru olarak, aynı saatte toprakla buluşturuyoruz. Yağmurlu, bereketli bir gün. Fidan demek, ağaç demek bereket demek. Yağmur da bereketiyle geldi" dedi.

Manisa'da yoğun bir katılımın olduğuna dikkat çeken Vali Deniz, "Manisa ilimiz yüzde 171 fidan sahiplenmesiyle Türkiye 1.'si durumunda. Bu vesileyle her güzel işte olduğu gibi güzel bir farkındalık oluşturdu" diye konuştu.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Manisa bırakma hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Türkiye Genelinde 11 milyon fidan dikimi vesilesiyle 202 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Fidan demek orman demek, orman demek binlerce canlının yaşam alanı demektir. Orman demek nefes almak demek. Neresinden tutarsanız her tarafından güzellik geliyor. Bu yüzden ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Gelecek kuşaklara daha güzel bir Manisa daha güzel bir Türkiye bırakmak hedeflerimiz arasında" ifadelerini kullandı.

Yağana sağanağa aldırmayan öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikimine yoğun ilgi gösterdi. Fidanlarıyla birlikte alana gelen vatandaşlar sağanağa aldırış etmeden kazma ve küreklerle açtıkları çukurlara fidanlarını dikti.

Fidan dikim törenine Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık ve Tamer Akkal, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, daire müdürleri, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MANİSA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:08

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.