Manisa'da gölet temizliklerine devam ediliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesi Yakaköy Mahallesi’nde bulunan hayvan içme suyu göletinde temizlik ve onarım çalışması yaparak, göleti daha faydalı hale getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde bulunan vatandaşların gelirlerine destek olmak amacıyla hizmetlerini sürdürüyor. Özellikle hayvancılık ile uğraşan üreticilerin faydalanması için yapılan hayvan içme suyu göletlerinin zaman içinde özelliklerini yitirmesiyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu göletlerde temizlik ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Gördes’in Yakaköy Mahallesi’nde bulunan bin 280 küçükbaş, 600 büyükbaş hayvan ile yaban hayvanlarının faydalandığı gölette temizlik ve genişletme çalışmaları yapıldı. Zaman içinde zemininde biriken toprakların alınarak kapasitesinin arttırıldığı çalışmanın üreticilere ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, “Mevcut gölette temizlik çalışmasının yanında zemine kil nakli yapılarak zeminde sıkıştırılma yapılmış ve göletin su tutma kapasitesi artırılmıştır. Yapılan çalışmanın üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Mevsimsel yağmurların müsaade ettiği ölçüde çalışmalarımız devam edecektir. Hayvan içme suyu göletleri su kaynağı olmayan yerlerde yapılan ve yağmur sularının biriktirilmesi temeline dayanan kazı tipi göletlerdir. Göletlerin su tutmasından sonra zaten su kaynağı olmayan yerlerdeki mevcut suyu da kaybetmemek yanında dolu göletlerde iş makinesi çalıştırılmasının da mümkün olmaması sebebiyle çalışmalara ara vermek zorunda kalacağız. Yazın göletlerde ki mevcut suların tükenmesinden sonra çalışmalar devam edecektir. Mahalle muhtarlarımız ve çiftçilerimiz müsterih olsunlar. Manisa Büyükşehir Belediyesine ulaşan tüm talepler değerlendirmektedir. İş programına alınan talepler mümkün olan en kısa sürede karşılanacaktır” dedi.

MANİSA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

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