Hem çevre korunuyor hem ekonomiye katkı sağlanıyor

Sıfır Atık Projesi ile Manisa’da sadece ekim ayında 3 bin 480 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 5 bin 731 metreküp de su tasarrufu sağlandığı açıklandı.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle bir yandan çevre korunurken diğer yandan da ekonomiye büyük katkı sağlanıyor.

Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına kağıt, plastik, cam ve metal olmak üzere mavi geri dönüşüm kutuları yaptırılarak dağıtıldı.

Sıfır Atık Projesi uygulamasında ekim ayında 375 bin 222 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan atıklar sayesinde Manisa’da toplam 3 bin 480 adet ağaç kurtarılmış aynı zamanda 995 bin 621 kwh enerji ve 5 bin 731 metreküp de su tasarrufu sağlanmış oldu.

MANİSA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:17

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