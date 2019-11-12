Herkes onu aradı, o komşuda çıktı

Turgutlu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın için ekipler seferber oldu. Yaşlı kadının komşu ziyaretinde olduğu ortaya çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri kendinden haber alınmayan yaşlı kadın için seferber oldu. Yiğitler Mahallesi Saban Sokak'ta oturan Fethiye Vatansever'den (71), haber alamayan yakınları durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Ekipler bölgede arama yaparken tam eve girmeye çalıştıkları sırada Fethiye Vatansever evine geldi. Ekipleri gören Fethiye Vatansever ne olduğunu anlamadı. Kendisinden haber alınamadığı için ekiplere haber verildiğinin söylenmesi üzerine Vatansever, gezmek için komşuya gittiğini söyledi. Yaşlı kadının komşu ziyaretinde olduğu anlaşılınca ekipler rahat bir nefes aldı.

MANİSA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:17

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