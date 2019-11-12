Yunusemre Belediyesi Sedanur’un yüzünü güldürdü

Yunusemre Belediyesi, rahatsızlığı dolayısıyla yürüyemeyen Sedanur Yıldız’ın yüzünü güldürdü. Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Yıldız, “Artık dışarı çıkabileceğim. Allah herkesten razı olsun.” dedi.

Yunusemre Belediyesi, Spina Bifida hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 29 yaşındaki Sedanur Yıldız’ın akülü tekerlekli sandalye isteğine kayıtsız kalmadı. Hayırseverlerin katkısıyla temin edilen aracı genç kıza Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın teslim etti. Yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan Yıldız, Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Maddi imkansızlıklar dolayısıyla akülü tekerlekli sandalye alamadığını, bu nedenle de dışarı çıkamadığını dile getiren Yıldız, “Akülü sandalyem olmadığı için rahat hareket edemiyordum. Yunusemre Belediyesi’ne başvurarak bu konuda yardım istedim. Sağ olsunlar isteğimi geri çevirmediler. Çok mutluyum. Allah razı olsun.” dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın da genç kızın mutluluğuna ortak olurken; belediye olarak imkanları ölçüsünde engelli vatandaşlara destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

MANİSA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:17

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