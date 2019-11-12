Salihli’de öğrenciler Atatürk'ü anmak için koştu

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaklaşık 500 öğrenci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümü anma töreni ve anısına düzenlenen Atatürk'ü Anma Koşusu'nda ter döktü. Salihli İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen anma koşusunda dereceye girenlere madalya ve katılım belgesi verildi.

Gümüşçayı'nda, 6 kategoride 2 bin, 3 bin ve 5 bin metre mesafelerinde gerçekleştirilen yarışma sonunda küçük kızlarda 1. Hacıbektaşlı Ortaokul öğrencisi Gamze Efe, 2. Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu öğrencisi Ebru Tapan, 3. Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu öğrencisi Irmak Çelikkanat, 4.Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi Medine Uz, küçük erkeklerde 1. Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulu öğrencisi Recep Adaş, 2. Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu öğrencisi Umut Kozak, 3.Çavlu Ortaokul öğrencisi Osman Mert Erten, 4. Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi Yahya Uslu, yıldız kızlarda 1. Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu öğrencisi Sude Bülbül, 2. Çavlu Ortaokulu öğrencisi Hacer Öztürk, 3. Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Ortaokulu öğrencisi Fatmanur Akgün, 4. Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu öğrencisi Ayşenur Tapan, yıldız erkeklerde 1. Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu öğrencisi Abdulhakim Tarpal, 2. Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulu öğrencisi Niyazi Kayra, 3. Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulu öğrencisi Yiğit Alp Çetin, 4. Yılmaz Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu öğrencisi Ali İhsan Barış, genç kızlarda 1. Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulu öğrencisi Aysun Ağdeve, 2. Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ceren Kanyılmaz, 3. Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sümeyye Demir, 4. Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Sevgi, genç erkelerde ise Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden 1. Azat Tekin, 2. Metin Nal, 3. Mehmet Aydoğmuş, 4. Emre Bayram oldu.

Atatürk'ü Anma Koşusuna katılan tüm öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulunulurken, dereceye giren öğrencilere ise madalya ve katılım belgesi verildi. Öğrencilerin ödüllerini ise Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek ve Belediyespor Kulüp Başkanı Rasim Paşa tarafından verildi.

MANİSA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:17

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