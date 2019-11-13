Yunusemre genç yetenekleri arıyor

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Yunusemre Belediyespor Kulübü, 20132014 doğumlu sporcuları futbol altyapısına kazandırmak amacıyla başlattığı okul taramalarını Çağatay Uluçay İlkokulu ile sürdürdü.

Yunusemre Belediyespor Kulübü 20132014 doğumlu futbol altyapısı için Manisa merkezindeki ilkokullarda tespit çalışmalarına Çağatay Uluçay İlkokulu ile devam etti. Yunusemre Belediyespor Altyapı Sorumlusu Ferdi Öztürk ve alt yapı antrenörleri rehberliğinde yapılan seçmelere 180 öğrencinin katıldı. Seçilen öğrenciler, Yunusemre Belediyespor U6 ve U7 takımlarında top koşturacak.

MANİSA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

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