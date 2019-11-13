Salihli Belediyespor’da Yıldızspor mesaisi

Geçtiğimiz hafta Manisa derbisinde deplasmanda konuk olduğu Yunusemre Belediyespor ile 11 berabere kalan Salihli Belediyespor’da Aydın Yıldızpor hazırlıkları devam ediyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden ve geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde ederek 9 puan toplayan Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 9. haftasında kendi sahasında Aydın Yıldızspor’u konuk edecek. Yeşilbeyazlı ekip, bu maçın hazırlıklarını Razlı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlanıyor. Yeşilbeyazlı ekip, bu maçı en iyi hazırlanarak sahasında kazanmak istiyor.

Teknik Direktör Ferudun Yarkın, Yunusemre Belediyespor beraberliğini unutup, Aydın Yıldızspor ve diğer maçlara bakmak istediklerini vurgu yaptı.

MANİSA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

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