3'üncü kattan düşen üniversiteli Enes ağır yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, üniversiteli Enes Ö., babasıyla yaşadığı 3'üncü kattaki evin balkondan düşerek, ağır yaralandı. Polis, üniversiteli gencin intihar girişiminde bulunmuş olma ihtimalini araştırıyor.
Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak'ta 46 numaralı apartmanın 3'üncü katında babası Kenan Ö. ile birlikte yaşayan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm Bölümü öğrencisi Enes Ö., sabah saatlerinde balkondan düştü. Ağır yaralanan Enes Ö., ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Enes Ö., ambulansla, Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, annebabası bir süre önce boşanan gencin, intihar girişiminde bulunup bulunmadığını araştırıyor.
MANİSA
13 Kasım 2019 Çarşamba
- İMSAK 06:18
- GÜNEŞ 07:42
- ÖĞLE 12:59
- İKİNDİ 15:42
- AKŞAM 18:07
- YATSI 19:26