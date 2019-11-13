Hastanedeki tatbikatı gerçek sandılar Öğrencilerin yaşadığı gıda zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılmasının canlandırıldığı hastanedeki tatbikatı bazı vatandaşlar gerçek sanıp yardım etmeye çalışırken bazıları da cep telefonlarına sarıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 44 öğrencinin yaşadığı gıda zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılmasının canlandırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesindeki tatbikatı gerçek sanan bazı vatandaşlar öğrencilere yardım etmeye çalışırken bazıları da cep telefonlarına sarılarak görüntü çekmeye çalıştı.

Alaşehir Devlet Hastanesi ve acil servisinde çalışanların acil durumlarda karşılaşılan eksikliklerin tespiti, daha duyarlı olunması amacıyla her yıl düzenlenen tatbikatta, bu yıl senaryo gereği Atatürk Anadolu Lisesinde sabah kahvaltısında yemekten zehirlenen 44 öğrencinin hastaneye kaldırılması canlandırıldı. Senaryo gereği öğrencilerden bir tanesi ilk müdahaleden sonra Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. 8 öğrenci yoğun bakım servisinde, 3 öğrenci acil serviste müşahede altına alınırken, diğer öğrenciler ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Acil servis ekipleri hastaların durumlarına göre kırmızı, sarı, siyah gibi çizgilerin anlamlarına göre müdahale etti. Öğrenciler yakın olan hastaneye yaya ve kendi imkanlarının yanı sıra ambulanslarla taşındı.

Alaşehir Devlet Hastanesinde olası bir toplu zehirlenme sonrası yaşanabilecek bir durum senaryo gereği canlandırıldı. Kahvaltıdan zehirlenen öğrencilere ilk müdahale, hasta yakınlarının davranışları, hasta yakınlarının hastaları kendi imkanları ile taşımaları, hasta yakınlarının koşuşmaları ve ağlamaları gerçeğini aratmadı. Tatbikattan haberi olmayan bazı vatandaşlar yaşananları gerçek zannedip, yardımcı olmaya çalışırken bazı vatandaşlar da tatbikat olduğunu bilmedikleri uygulamadan cep telefonu ile görüntü çekmeye çalıştı. Tatbikatta 44 öğrenci görev aldı.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, "Her yıl uygulanan tatbikatlarda senaryo gereği bu yıl bir okulda kahvaltıdan toplu öğrenci zehirlenmesini canlandırdık. Amacımız hastalara zamanında müdahale, eylem planlarının gözden geçirilmesi, yaşanabilecek aksaklıkları gözden geçirilmesi ve en kısa sürede en hızlı ve doğru uygulamayı sağlayabilmek. Tatbikata katılan tüm ekibimize ve bizlere destek veren öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

MANİSA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

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