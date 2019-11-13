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Dr. Kaçar: "Diyabet kontrol altına alınırsa yol açacağı sağlık sorunları önlenebilir"

İHA

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Kasım Diyabet günü etkinlikleri çerçevesinde Akar Tekstil ve Kula Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim seminerleri düzenlendi. Dr. Furkan Öztekin, Dr. Elif Ceren Oruç ve sağlık personelleri tarafından verilen seminerlerde diyabet hastalığı ile ilgili bilgiler verildi.

Dr. Kaçar: "Diyabet kontrol altına alınırsa yol açacağı sağlık sorunları önlenebilir"

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Kasım Diyabet günü etkinlikleri çerçevesinde Akar Tekstil ve Kula Halk Eğitimi Merkezi’nde eğitim seminerleri düzenlendi. Dr. Furkan Öztekin, Dr. Elif Ceren Oruç ve sağlık personelleri tarafından verilen seminerlerde diyabet hastalığı ile ilgili bilgiler verildi.
Düzenlenen seminerler ve diyabet hakkında bilgi veren Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, "Her yıl 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle eğitim gibi çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bu yılki faaliyetlerimizin teması 'Diyabet ve Aile' olarak belirlenmiştir. Aile temasının seçilmesinin amacı diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık oluşturmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemek, diyabetin yönetimi, bakımı, önlenmesi ve eğitiminde ailenin rolünü desteklemektir. İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak İlçemizde farkındalık eğitimleri ile yıl boyunca vatandaşlarımıza ulaşmaya farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

“Diyabet her aileyi ilgilendirir”
Diyabetin öneminden de bahseden Dr. Kaçar, diyabetin her aileyi ilgilendirdiğini ifade ederek, "Günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamaktadır. Bu bireylerin çoğu; düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu Tip 2 diyabetli bireylerdir. Ailelerin, Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır ve sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamak için eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmelidirler. Hala diyabetle yaşayan iki kişiden biri tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu Tip 2 diyabetlidir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhis etmede hayati öneme sahiptir. Tip 2 diyabet için ana risk faktörleri; aşırı kilo ve obezite, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, yüksek tansiyon ve aile öyküsüdür. Belirtileri ise, ağız kuruluğu ve aşırı su içme ihtiyacı, sık idrara çıkmak, iştah artışı, halsizlik, yorgunluk ve görme bulanıklığıdır. Tip 2 diyabetten korunmak için ise; sağlıklı ve dengeli beslenin, hareket edin, fazla kilolardan kurtulun, stresten uzak durun, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakın, yeterli, düzenli uyuyun ve sağlık kontrollerinizi düzenli yaptırın. Diyabet bakımında aile desteğinin, diyabetli insanlar için sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle diyabetli bireyler ve aileleri için yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bu hastalığın duygusal yöndeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla sürekli diyabet tedavisi ve desteğinin erişilebilir olması önemlidir. Unutmayın! Diyabet Her Aileyi İlgilendirir. Diyabet erken teşhis edilir ve kontrol altına alınırsa yol açacağı sağlık sorunları önlenebilir.” ifadelerine yer verdi.

MANİSA

13 Kasım 2019 Çarşamba

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